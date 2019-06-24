МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" прогнозирует снижение рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России в 2019 году на 3-4% — до 1,7 миллиона штук, рассказал на конференции объединения автопроизводителей вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.

"В начале года мы прогнозировали рынок 1,9 миллиона автомобилей, это значит прирост по сравнению с прошлым годом….Хочу отметить, что мы очень надеемся на возобновление этих (адресных — ред.) программ, потому что они действительно помогают — мы это видели в марте, когда государство запустило эти программы, рынок поднялся. Как вы знаете, наши продажи находятся в позитивной динамике за счет обновления модельного ряда… Для нашей индустрии очень важны объемы. Если говорить о прогнозах на весь 2019 год, на сегодняшний день мы прогнозируем рынок на 1,7 миллиона автомобилей, падение 3-4% и надеемся, что программы, которые показали эффективность в марте-апреле, будут возобновлены", — сказал Птачек.