МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Борьба за экологию в мире становится всё более модной. На этом фоне разворачивается активная рекламная кампания электромобилей. Людей убеждают в экологичности продукта, конкурентоспособности перед машинами с двигателями внутреннего сгорания. Но так ли это на самом деле?

Обратимся к статистике. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году мировой парк электромобилей превысил 5,1 млн единиц, показав рост на 70% по сравнению с 2017 годом. Рост достаточно неплохой. Тем не менее, доля электромобилей от общего количества машинного парка в мире составляет ничтожные 0,5%!

Что сдерживает мощное развитие электрокаров, если этот продукт настолько конкурентоспособен и экологичен в использовании. Почему за 11 лет он не занял существенную долю рынка?

В чем принципиальная разница между электромобилем и автомобилем? Работу электромобиля обеспечивает электроэнергия, автомобиля – бензин. Сторонники электромобилей в качестве аргумента приводят экологичность этого вида транспорта по сравнению с двигателем внутреннего сгорания.

Основной аргумент против бензина понятен: из-за выхлопов от заводов и авто страдает атмосфера, разрушается озоновый слой, все ярче зияет риск глобального потепления. То ли дело электромобиль – никаких вредных выбросов, зарядился и поехал. Считай, как телефон или фотоаппарат. Но давайте не делать поспешных выводов. Для движения электромобиля тоже нужно топливо, только иного вида – электроэнергия. Откуда она берётся?

ЭНЕРГИЯ УГЛЯ

Согласно данным МЭА, большая часть выработки электроэнергии в мире приходится на два ископаемых топлива – уголь и газ (30%). Причем доля угля на протяжении почти 20 лет стабильно колеблется около 40%. Так как в мире достаточно высоки запасы угля, а его стоимость низка, он еще долгое время будет играть роль основного источника электроэнергии.

Соответственно, широкое распространение электромобилей автоматически приведет к росту угольной генерации, которая считается самой неэкологичной из всех. К слову, Китай, США и Индия отвечают за 70% глобальной угольной генерации в мире. Именно Китай, а за ним Европа и США являются крупнейшими рынками сбыта электромобилей.

По некоторым прогнозам, на этом фоне потребление угля в мире будет расти на 4% ежегодно. Причем возобновляемые источники энергии не смогут конкурировать с углем, так как электромобили в основном заряжаются ночью.

К проблеме неэкологичной генерации добавляется отсутствие достаточной инфраструктуры, которая является очень затратной.

ПРОБЛЕМЫ С СЫРЬЕМ

Есть и другая существенная проблема на пути к масштабному выходу электрокаров на рынки. Электроэнергия должна где-то накапливаться, так же как и бензин в баке. Она накапливается в аккумуляторах – больших батарейках. Почти половина стоимости электромобиля приходится именно на аккумулятор. Огромная проблема электромобильной промышленности – производство этих самых батареек, так как для них требуется очень много никеля и меди, которых явно не хватает в мире, чтобы обеспечивать промышленный выпуск электрокаров.

Последние несколько лет Международная исследовательская группа по никелю постоянно сообщала о его высоком дефиците на рынке. По последним данным, показатель в апреле 2019 года сократился в полтора раза, до до 9,4 тыс. тонн. Тем не менее, металла все по-прежнему не хватает.

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По подсчетам S&P Global Market, за последние 10 лет прирост запасов меди в мире составил 102,4 млн тонн, а с 1990 по 2008 год — 992,5 млн. При этом, сумма, затраченная на поиск и разведку меди, если сравнивать те же периоды, возросла с 15,4 млрд до 25,8 млрд долларов. Металл также дефицитен, и уже в 2021 году его нехватка может составить 380 тыс тонн. Всему виной попытки массовизации электромобилей, для выпуска каждого из которых нужно около 80 кг меди.

И все же у рынка электромобилей остается шанс на будущее. Несмотря на то что экономически данный продукт не является конкурентом бензиновым машинам, отрасль выживает за счет государственной поддержки. В Китае активно строят инфраструктуру – сейчас в стране более 270 тыс. зарядных станций. Для сравнения, в России их чуть больше 350. В Европе предоставляют льготы тем, кто покупает электромобиль. В Германии, Нидерландах и Норвегии есть планы внедрить на национальном уровне запрет на двигатели внутреннего сгорания.

Так что если электромобили и получат хотя бы мало-мальски значимую долю рынка легковых авто, это произойдет не из-за более экологичных параметров или принципиально новых предложений, а из-за избытка запасов угля в некоторых странах (Китай, США) и перехода других на газовую генерацию (Европа).