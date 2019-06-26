МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple приобрела компанию, специализирующуюся на производстве систем для автомобилей с технологией беспилотного управления Drive.ai, сообщает агентство Axios.

Компания Apple подтвердила агентству эту новость, но не уточнила сумму сделки. Ожидалось, что корпорация заплатит не более 77 миллионов долларов, при этом два года назад стартап оценивался в 200 миллионов долларов, передает агентство.

В сообщении уточняется, что Drive.ai вел переговоры с многими другими потенциальными покупателями. Apple уже наняла на работу инженеров стартапа для разработки дизайна и технологий, сообщило агентство. Отмечается, что сделка подтверждает намерения Apple реализовать проект беспилотного вождения.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. В настоящее время Apple является одним из мировых лидеров в области инноваций, выпуская iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Четыре программных платформы Apple — iOS, macOS, watchOS и tvOS — обеспечивают работу всех устройств Apple и предоставляют пользователям сервисы, включая App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и другие.

Drive.ai, американская технологическая компания, основанная в 2015 году, использует искусственный интеллект для создания самоуправляемых автомобилей. Штаб-квартира находится в Калифорнии.