Автодилер "Рольф" сообщил о следственных действиях в его центрах в Москве и Петербурге
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Крупный российский автодилер "Рольф" сообщает о том, что в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге проходят следственные действия. Компания заявляет, что данные действия спецслужб не относятся к операционной деятельности "Рольфа" и она готова к сотрудничеству.
"Сегодня около 9 утра на несколько дилерских центров "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании", — сообщает автодилер.
"Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне", — уточняет автодилер.
"Рольф" добавляет, что компания соблюдает законодательство Российской Федерации и является крупным налогоплательщиком: за три года было выплачено 23 млрд рублей.
"Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20190627/830109832.html