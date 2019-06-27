МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Крупный российский автодилер "Рольф" сообщает о том, что в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге проходят следственные действия. Компания заявляет, что данные действия спецслужб не относятся к операционной деятельности "Рольфа" и она готова к сотрудничеству.

"Сегодня около 9 утра на несколько дилерских центров "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы. По первичной информации, данное постановление не относится к операционной деятельности компании", — сообщает автодилер.

"Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне", — уточняет автодилер.

"Рольф" добавляет, что компания соблюдает законодательство Российской Федерации и является крупным налогоплательщиком: за три года было выплачено 23 млрд рублей.

"Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам", — говорится в сообщении.