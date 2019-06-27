МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" запустило сервис заказа онлайн-поездок в Румынии и Гане под брендом Yango, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Яндекс.Такси" под брендом Yango выходит в Румынию — с 27 июня в этой стране можно будет заказать поездки сервиса. Это — пятая страна ЕС, в которой будет представлен сервис, после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, и 17 страна в мире. Ранее, 6 июня, Yango начал работать в Гане — второй после Кот-д'Ивуара стране Африки", — рассказали в компании.

Теперь сервис "Яндекс.Такси" представлен в 17 странах мира, в том числе под брендом Yango. Как и "Яндекс.Такси" в России, Yango не имеет собственных автомобилей и водителей, сотрудничая во всех странах присутствия с местными перевозчиками.

"Как и в других странах, мы делаем ставку на собственные технологии, которые позволяют обеспечить пользователям быструю подачу и высокий уровень сервиса, а водителям — минимальный холостой пробег и увеличение дохода за счет эффективного использования рабочего времени", — указал директор по международному развитию "Яндекс.Такси" Мушег Саакян, слова которого привели в пресс-службе.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в октябре 2011 года. Владелец — голландская Yandex.Taxi B.V. В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ.