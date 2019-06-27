МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сократит около 12 тысяч сотрудников в Европе к концу 2020 года в рамках реструктуризации бизнеса в регионе, говорится в сообщении компании.

По данным компании, на предприятиях, находящихся в полной собственности, и на консолидированных совместных предприятиях Ford в Европе, работают около 51 тысячи человек, а с учетом неконсолидированных предприятий — около 65 тысяч человек. Таким образом, сокращение составляет около 18% от всего штата в Европе. Кроме того, количество производственных площадок компании в регионе сократится за указанный период до 18 заводов с 24 штук в начале 2019 года.

Ford указывает, что в рамках наиболее комплексной модернизации в истории своего бизнеса в Европе запускает новую бизнес-модель и новую линейку автомобилей. В частности, компания планирует представить три новых модели в Европе в течение ближайших пяти лет. "Компания также намерена значительно улучшить свои финансовые результаты в Европе в текущем году, она нацелена на достижение устойчивой прибыльности и долгосрочной цели по обеспечению маржи по показателю EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов — ред.) в 6% ", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что новая операционная модель компании в Европе начнет работать с 1 июля. Ford указывает, что для содействия быстрому принятию решений, ориентированных на потребности клиентов, создает три новые бизнес-группы: коммерческие транспортные средства (CV), пассажирские транспортные средства (PV) и импорт.

В конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Завод Ford во Всеволожске 20 июня прекратил работу.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат сотрудников насчитывает 196 тысяч человек.