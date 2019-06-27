МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Sollers выкупает у Ford за 75 миллионов долларов 51% нового совместного предприятия и даст этому СП кредит в 30 миллионов долларов на операционную деятельность, следует из сообщения Sollers.

"Одобрить заключение ПАО "Соллерс" "акционерного соглашения от 7 июня 2019 года с компанией Ford Russia Holdings B.V….Дать согласие на совершение крупной сделки – договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за 75 миллионов долларов США", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров Sollers.

"Дать согласие на совершение сделки займа на следующих основных условиях: заемщики — ООО "Форд Соллерс Холдинг" и ООО "ФС Елабуга", цель — инвестиционная и операционная деятельность заемщиков; общая сумма по обоим заемщикам составляет 30 миллионов долларов", — также сообщила компания, пояснив, что ставка по займу составляет 10,5% годовых.

Как пояснил представитель Sollers, стоимость покупки доли в новом СП основана на согласованной оценке стоимости бизнеса по производству и продажам Ford Transit в России.

Ford в конце марта принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей и сосредоточиться на выпуске линейки коммерческой техники на базе Ford Transit. Производство на площадках компании во Всеволожске и Набережных Челнах было свернуто, а на базе завода в Елабуге создано новое совместное предприятие, которое будет управлять выпуском коммерческой линейки. Работа нового СП будет запущена 1 июля.

В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО "Соллерс" остаются партнерами, при этом Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия, сообщал Ford.