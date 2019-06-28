МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Volkswagen объявил о размещении акций своего подразделения, производящего грузовые автомобили, Traton, в рамках IPO по цене 27 евро за акцию, то есть по нижней границе предполагаемого диапазона, следует из сообщения немецкого автоконцерна.

Всего Volkswagen предложил инвесторам 57,5 миллиона акций подразделения, в результате чего объем привлеченных средств составляет 1,55 миллиарда евро. Volkswagen при этом отмечает, что останется самым крупным акционером компании. Акции Traton начнут обращаться на Франкфуртской фондовой бирже и на бирже Nasdaq Stockholm сегодня, в пятницу 28 июня.

В мае Volkswagen решил возобновить приостановленную в марте подготовку Traton к IPO. Изначально предполагалось, что диапазон стоимости акций при размещении составит от 27 до 33 евро за штуку.

"Успешное IPO демонстрирует доверие инвесторов к будущему Traton. Это подтверждает, что Traton и Volkswagen находятся на правильном пути и что они придерживаются правильных стратегий. IPO станет для обеих компаний основой для создания дополнительной стоимости для всех своих акционеров в будущем", — заявил председатель наблюдательного совета обеих компаний Ханс-Дитер Поч (Hans Dieter Potsch), слова которого приводятся в сообщении.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта. Traton SE (бывшее Volkswagen Truck & Bus AG) — подразделение Volkswagen, специализирующееся на производству грузовых автомобилей.