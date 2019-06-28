МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу сообщила о том, что следствие просит отправить директора департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолия Кайро под домашний арест. Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию

"На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов. В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро… Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — заявила Петренко.

Сообщается также, что, по данным следствия, в 2014 году Кайро принимал участие в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт" и кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.

По данным СКР, соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной кипрской компании деньги, которые были получены от коммерческой деятельности в размере 4 млрд рублей.

Сообщается также, что 27 июня были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов данного уголовного дела. Были изъяты документы, имеющие значение для расследования. Сейчас следствие проводит их осмотр. Помимо этого, продолжаются допросы сотрудников компании "Рольф" и иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими СК.

"На причастность к совершению преступления следствием также проверяются иные сотрудники группы компаний. Также устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности", — отметила представитель СК РФ.

Напомним, что в четверг, 27 июня, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова, а также ряда других руководителей компании. Речь идет о выводе денежных средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.