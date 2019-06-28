МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Дилерские центры и органы управления "Рольфа" после обысков работают в штатном режиме, компания выполняет и будет выполнять свои обязательства, говорится в сообщении "Рольфа".

"По состоянию на утро 28 июня дилерские центры "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать в штатном режиме. Проверки Следственного комитета в дилерских центрах завершены. Компания "Рольф" предоставила представителям Следственного комитета все запрашиваемые документы, и сотрудники Следственного комитета покинули здания "Рольфа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители операционной деятельности и финансового блока компании не задержаны, и у Следственного комитета нет претензий к текущей операционной деятельности компании. "Все обязательства перед клиентами и партнерами всегда выполнялись компанией "Рольф" и будут выполняться впредь", — заявляет компания.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.

В пятницу в "Рольфе" РИА Новости сообщили о задержании директора департамента развития бизнеса холдинга Анатолия Кайро. Чуть позже СК заявил, что Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт" Петровым, при помощи которой средства были незаконно выведены за рубеж.

СК сообщил, что на данный момент по уголовному делу проходят четверо фигурантов.