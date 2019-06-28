МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро не признал вину по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где решается вопрос о домашнем аресте фигуранта.

"Кайро предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал", — сказал следователь в суде, прося избрать обвиняемому домашний арест.

Защита Кайро предложила суду залог в 20 миллионов рублей.

"Просим приобщить поручительство "Рольфа" о возможности внести залог в размере 20 миллионов рублей", — сказала одна из адвокатов Кайро.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.

Пока сообщается о четырёх фигурантов дела, в числе которых Кайро. Другие — Петров, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской "Панабел Лимитед" по фамилии Кафкалия.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.