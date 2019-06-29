ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" и пообещал запросить дополнительную информацию по нему.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

"В отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз об этом слышу, я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать – справедливо или несправедливо", — сказал президент на пресс-конференции по итогам "большой двадцатки".

"То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность – это очевидно", — уверен российский лидер.

"Но что касается этого случая, ничего вам не могу сказать, и, конечно, я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода. Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию", — добавил Путин.