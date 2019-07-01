МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 1 июля поднял на 5 тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на 5 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства. Версии Cross — модификации автомобилей Lada, более приспособленные для движения по пересеченной местности. Имеют увеличенный дорожный просвет, пластиковый обвес кузова и ряд других опций.

Теперь Lada Vesta седан в базовой комплектации обойдется в 599,9 тысячи рублей, универсал — в 681,9 тысячи рублей, а базовая Lada Granta — в 439,9 тысячи рублей, следует из прайс-листов "АвтоВАЗа".

До этого некоторые СМИ писали со ссылкой на дилеров компании, что "АвтоВАЗ" с 1 июля поднимет цены на весь модельный ряд.

Предыдущее повышение цен у Волжского автозавода, затронувшее весь модельный ряд, было с начала года. Оно составило в среднем 2,5-3% и было вызвано увеличением НДС в России на 2 процентных пункта.