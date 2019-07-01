МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Porsche отзывает в России 2,055 тысячи автомобилей из-за вероятности короткого замыкания в системе управления вентилятором кондиционера, влияющих на безопасность, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Porsche Panamera (тип 970), реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.

"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, добавляет ведомство.

Уточняется также, что на автомобилях в целях предотвращения коротких замыканий в блоке управления вентилятора кондиционера будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса.

Кроме того, владельцам будет рекомендовано парковать автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий вплоть до осуществления ремонтного воздействия, чтобы свести к минимуму любые возможные риски для людей и окружения. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.