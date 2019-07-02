МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Модель LADA Granta российского концерна "Автоваз" стала самым доступным автомобилем на рынке РФ, следует из рейтинга Аналитического агентства "Автостат".

Агентство составило рейтинг самых доступных легковых авто. За основу были взяты цены по всем маркам и моделям, которые представленным на российском авторынке.

Машину LADA Granta можно купить по средней цене в 522,9 тысячи рублей. Автомобиль лидирует и по объему продаж: за январь-май текущего года дилеры реализовали 52 373 машины.

Второе место у седана Datsun on-DO, его средняя стоимость составила 529,9 тысячи рублей. Объем продаж — 7598 машин.

Третья строчка у отечественной модели LADA 4x4 — 563,8 тысячи рублей за автомобиль, продано было 12 773 штуки.

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