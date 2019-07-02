С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") в январе-июне 2019 года выпустил 124,9 тысячи автомобилей, что на 3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"В первом полугодии 2019 года с конвейера завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" сошло 124 900 автомобилей, что на 3% превышает аналогичный показатель прошлого года. Предприятие стабильно работает на полную мощность: в три смены пять дней в неделю, продолжая наращивать объемы производства четвертый год подряд", — говорится в сообщении.

В этом году на заводе Hyundai в Петербурге планируется выпустить более 240 тысяч автомобилей.

Отмечается, что приоритетным для "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" является российский рынок. Тем не менее объем автомобилей, экспортированных заводом за первое полугодие, увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 7 тысяч единиц.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai. Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" за 8 лет работы выпустил более 1,7 миллиона автомобилей.