МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный концерн "Автоваз" со среды, 3 июля, приостанавливает производство машин на обеих своих площадках. Это заводы в Тольятти и Ижевске, сообщает компания.

Как заявляет производитель, простой связан со срывом поставок необходимых для производства авто комплектующих со стороны поставщика ООО "Завод Автокомпонент". В настоящее время концерн делает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки возобновить производство.

"Автоваз" оставляет за собой право взыскать с поставщика компонентов понесенные убытки, связанные с простоем.

Отмечается, что приостановка производства не окажет влияния на доступность автомобилей бренда Lada в сети дилеров.

Как заявили РБК в пресс-службе поставщика "Автоваза" — ООО "Завод Автокомпонент" — причиной прекращения поставок комплектующий является разногласие в ценах на детали.

"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа"", — прокомментировал ситуацию представитель компании и добавил, что это вызвано безрезультатностью переговоров, которые длятся с октября прошлого 2018 года.