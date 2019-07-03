МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla увеличил до рекордно высоких показателей производство и поставки своих машин во втором квартале 2019 года, сообщается в релизе компании.

Поставки подскочили в 1,5 раза в квартальном исчислении, до рекордно высокой отметки в 95,2 тысячи машин против 63 тысяч машин в первом квартале текущего года. В том числе поставки Model 3 составили 77,55 тысячи машин, что также в 1,5 раза выше показателя первого квартала.

При этом компания произвела 87,048 тысячи машин, что на 13% выше, чем в предыдущий квартал. Это также рекордно высокий показатель для Tesla, отмечается в релизе. Производство машин модели Model 3 достигло отметки 72,531 тысячи, или на 15% больше по отношению к предыдущему кварталу.

"Заказы, полученные в течение квартала, превысили наши поставки, поэтому мы входим в третий квартал с увеличением нашего портфеля заказов. Мы считаем, что у нас хорошие возможности для продолжения роста производства и поставок в третьем квартале", — говорится в сообщении.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.