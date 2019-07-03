МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил продажи в России в первом полугодии 2019 года на 2,5% в годовом выражении, до 174,186 тысячи машин, но снизил в июне на 2% — до 30,786 тысячи автомобилей, следует из сообщения компании.

"В первой половине 2019 года на российском рынке продано 174,186 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%. В июне 2019 года реализовано 30,786 тысячи автомобилей Lada", — говорится в сообщении.

В июне прошлого года в России, по данным АЕБ, было продано 31,4 тысячи машин марки Lada. Таким образом, производитель показал снижение продаж в прошедшем месяце на 2%.

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