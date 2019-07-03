МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Автоваз" сообщил, что с 3 июля остановит производство на обеих площадках – в Тольятти и Ижевске — из-за срыва поставщиком обязательств по поставке компонентов. ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород) с 1999 года разрабатывает и производит детали из пластмасс. Его номенклатура — более 2,2 тысячи видов продукции, в том числе зеркала, отопители и климат-системы, детали интерьера и экстерьера, панели приборов, бамперы и топливные баки.

Ранее у предприятия уже были проблемы с соблюдением сроков поставок на "Автоваз". В апреле 2018 года эта компания сорвала поставки для Lada Vesta, которую производят в Ижевске.

Причиной прекращения поставок комплектующих является разногласие в ценах на детали. Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "Автоваза", объяснили в "Автокомпоненте", добавив, что переговоры длятся с октября прошлого года, но пока безрезультатны.

Теперь "Автоваз" заявляет, что делает все возможное для скорейшего восстановления производства. Самарский и нижегородский губернаторы уже занимаются проблемой.

Автогигант заверяет, что приостановка производства на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки. О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.

ВЕЧНЫЕ РАЗДОРЫ

Опрошенные "Прайм" эксперты напомнили, что исторически споры о ценах между автопроизводителями и поставщиками компонентов бывали довольно часто. Это касается не только "Автоваза", но и других предприятий.

"Всегда идет торг между поставщиками автокомпонентов, которые утверждают, что за ту цену, которую готов платить производитель, невозможно произвести деталь требуемого им качества. Либо это качество нужно снижать, либо стоимость должна быть выше", — рассуждает замдиректора агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Что касается "Автоваза", то он всегда имел двух или трех поставщиков на одну позицию, что позволяло ему варьировать закупочную цену. Поставщикам это невыгодно, ведь в случае разделения нужного объема на троих получается слишком маленькая партия, что нерентабельно. Это было предметом торга. В 90-е и 2000-е годы доходило до того, что поставки компонентов периодически останавливались, и все площадки автопроизводителя были забиты готовыми автомобилями без одной-двух деталей, которые потом устанавливали отдельно, вручную.

В Европе такие ситуации тоже случаются, но там практика другая – производитель заключает договор с двумя поставщиками, каждый из которых выпускает комплектующие для одной модели. При необходимости другой может в короткие сроки переключиться на выпуск компонентов для другой модели.

"Что касается нынешней ситуации с "Автовазом" и его поставщиками, то пока неясно, насколько критичны уступки, на которые должны пойти стороны и другие подробности спора. "Автокомпонент" всегда пытался отстаивать свою позицию по ценам. Это одно из немногих предприятий, которое работает со многими производителями и не зависит от кого-то из них принципиально, и самостоятельно вкладывается в развитие современных технологий", — рассказал Удалов.

КОМПРОМИСС БУДЕТ

В целом эксперты уверены, что компромисс будет найден с учетом интересов обеих сторон и в достаточно быстрые сроки. Более того, компромисс, которого они достигнут, может стать прецедентом в подобных спорах. Но не исключены и кардинальные решения — компания настроена решительно и заявляет, что оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

"Поставщик в очередной раз подвел – с ним работают не первый год, и проблемы, как мы знаем, были и раньше. Теперь в "Автовазе" намекают, что намерены искать другого поставщика и активно этим заняты. Но поскольку номенклатура комплектующих достаточно большая, это может занять какое-то время", — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его информации, проблему "Автоваз" хочет решить за несколько дней. Остановка производства оказалась внеплановой, но традиционно несколько раз в год, в том числе, летом конвейер останавливается для плановых профилактических работ. Сейчас во время вынужденной остановки проводятся те работы, которые в штатной ситуации делались бы в августе, поэтому нельзя сказать, что это простой в полном смысле слова.

Дефицита продукции "Автоваза" на рынке эксперты не ожидают. Как правило, любой производитель имеет на складах запасы минимум на месяц торговли в обычном режиме, а в периоды низкого спроса – и того больше. Спор с поставщиками сбивает предприятие с ритма работы и влечет дополнительные расходы на логистику, но положение в любом случае некритично, уверены они.

Да и ситуация на рынке не предполагает резкого роста спроса, говорит Моржаретто. Хотя по статистике автомобили Lada являются самыми продаваемыми в РФ. Тот факт, что с 1 июля цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross, выросли на 5 тысяч рублей, также не добавляет покупателям оптимизма. В то же время дополнительного подорожания из-за упорства поставщиков по ценам в ближайшее время не ожидается.

По данным "Автоваза", продажи в первом полугодии 2019 года выросли на 2,5% в годовом выражении, до 174,186 тысячи машин, но снизились в июне на 2% — до 30,786 тысячи автомобилей. По итогам года "Автоваз" прогнозирует снижение отечественного рынка новых легковых и легких коммерческих машин на 3-4%.