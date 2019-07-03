МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Volkswagen в июне нарастил продажи машин в России на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,441 тысячи штук, сообщает компания.

"В июне клиентам был передан 9441 автомобиль, что свидетельствует о росте спроса на 5,7% по сравнению с июнем прошлого года", — говорится в сообщении. За первые полгода Volkswagen реализовал 49,771 тысячи автомобилей, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным компании, самой популярной моделью в июне стал седан локального производства — Volkswagen Polo. В прошлом месяце клиенты получили 5,415 тысячи машин Polo, превысив результат аналогичного периода прошлого года на 2,8%. Всего с начала года продано 27,81 тысячи Polo (рост по сравнению с 2018 годом составил 3,1%).

Вместе с тем, в июне Volkswagen реализовал 3,234 тысячи кроссовера Tiguan, что на 23% выше результата прошлого года, что стало лучшим результатом продаж с начала года. Всего за полгода продано 16,294 тысячи Tiguan (рост по сравнению с 2018 годом составил 4,6%).

Интерес к Teramont, самой большой модели в линейке, также продолжает расти: в июне клиентам было передано 199 автомобилей, что соответствует росту на 39,1%. Продажи премиального внедорожника Touareg увеличились более, чем в два раза в сравнении с июнем 2018 года и составили 352 автомобиля.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.