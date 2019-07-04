МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенная (с учетом рынка) стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам пяти месяцев составила 1,519 миллиона рублей, подсчитали аналитики "Автостата".

"Согласно оценке аналитического агентства "Автостат", по итогам 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,519 миллиона рублей. Это на 9,9% выше результата годичной давности", — говорится в сообщении аналитического агентства.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1,777 миллиона рублей (+11,1%), а отечественного автомобиля – 660,5 тысячи рублей (+8,2%), подсчитали аналитики.

"Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)", — отмечает "Автостат".