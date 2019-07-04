МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в июне снизились на 3,3% в годовом выражении и составили 151,18 тысячи единиц, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи в первом полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тысячи автомобилей.

"После шести месяцев 2019 года мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше", — прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.