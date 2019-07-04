МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Возможность роста российского авторынка в 2019 году видится нереалистичной, в лучшем случае будет тот же результат, что и в прошлом году, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). АЕБ: Продажи новых легковых машин и LCV в июне в РФ снизились на 3,3%

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в июне снизились на 3,3% в годовом выражении и составили 151,18 тысячи единиц. Продажи в первом полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тысячи автомобилей.

"Ясно, что рост рынка в 2019 году уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года", — отметил председатель АЕБ Йорг Шрайбер.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2018 году, по данным АЕБ, выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом — до 1,8 миллиона машин.