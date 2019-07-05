МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Председатель правления немецкого автоконцерна BMW Харальд Крюгер не намерен продлевать свой трудовой договор, который истекает в апреле 2020 года, сообщается в заявлении концерна.

"Председатель совета директоров Харальд Крюгер сегодня проинформировал председателя наблюдательного совета, что он не будет претендовать на новый срок на данной должности после истечения текущего срока полномочий 30 апреля 2020 года", — говорится в заявлении.

Наблюдательный совет проведет заседание 18 июля, на котором будет обсуждаться кандидатура преемника.