МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совет нижней палаты парламента России в понедельник, 8 июля, поднимет вопрос о прекращении поставок на территорию РФ вина и воды из Грузии. Как заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, еще один вопрос на повестке — запрет денежных переводов в эту страну. Прекращение прямых перелетов между РФ и Грузией: что изменится для российских туристов

"Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия",- сообщил парламентарий Неверов.

В ходе заседания фракции он отметил, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, которые не позволяют гражданам России находиться в этой стране в безопасности.

"Просьба дополнительно обсудить у себя в комитетах этот вопрос", — отметил Неверов.

напомним, что столицу Грузии — Тбилиси — 20 июня захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились представители РФ. Российский президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям РФ осуществлять перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

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