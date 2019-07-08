МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-мае вырос на 29,6% в годовом выражении, до 44,6 тысячи машин, в том числе в мае он составил 11,1 тысячи, что на 3,5% больше в сравнении с апрелем, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом в денежном выражении за первые пять месяцев года экспорт легковых авто вырос на 27,6% в годовом выражении, до 611,3 миллиона долларов, в мае рост в деньгах составил 1,8% по сравнению с апрелем, до 153,3 миллиона долларов, говорится в статистике ФТС.

Экспорт грузовиков из России в январе-мае вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 5,2 тысячи машин, в денежном выражении рост составил 22%, до 127,9 миллиона долларов. В мае же вывоз грузовиков из страны снизился на 25,2% по сравнению с апрелем, до 1,1 тысячи, снижение в деньгах составило 31,1%, до 23,3 миллиона долларов.

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Импорт легковых машин в Россию за пять месяцев 2019 года вырос на 0,5% в годовом выражении и составил 116,5 тысячи штук, в мае в страну было ввезено 26,8 тысячи легковых авто, что на 4,8% меньше по сравнению с апрелем текущего года, следует из данных ФТС.

При этом в стоимостном выражении импорт легковых машин в январе-мае 2019 года вырос на 8% в годовом выражении — до 3,161 миллиарда долларов, в мае этот показатель составил 704,3 миллиона долларов, что на 7,7% меньше по сравнению с апрелем 2019 года, следует из данных статистки ФТС.

Импорт грузовиков за пять месяцев вырос на 30,3% — до 10,9 тысячи штук в годовом выражении, в деньгах рост составил 2,4% — до 828,8 миллиона долларов. В мае ввоз грузовых машин снизился на 42,3% к апрелю 2019 года и составил 1,8 тысячи единиц техники, в деньгах импорт в апреле упал на 39,7% к апрелю — до 127,1 миллиона долларов.