МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Автодилерский холдинг "Рольф" продал в первом полугодии 2019 года 45,533 тысячи машин, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

"В течение второго квартала 2019 года "Рольф" реализовал 25191 новый автомобиль. Прирост продаж в компании достиг уровня 8% по сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года. Таким образом, динамика роста продаж во втором квартале повысилась, и по итогам первого полугодия компания "Рольф" реализовала 45533 новых автомобиля (+6% по сравнению с первым полугодием 2018 года)", — говорится в сообщении.

Продажи корпоративным клиентам компании по итогам второго квартала выросли на 32%, до 7,341 тысячи штук. Всего по результатам первого полугодия корпоративные клиенты приобрели 11,895 тысячи новых автомобилей (рост на 18%). Продажи машин с пробегом выросли во втором квартале на 6%, до 17,798 тысячи штук, при этом за полугодие реализовано 32,569 тысячи таких автомобилей (рост на 7%).

"Рольф" — крупнейший розничный продавец легковых автомобилей. Компания была основана в 1991 году, став одним из пионеров российского автомобильного рынка.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

Также в числе фигурантов дела директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Он был задержан в конце июня в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест.