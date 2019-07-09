МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" обновил экстерьер универсала Largus и поработал над функциональными изменениями, которые повысили комфорт и безопасность автомобиля, сообщает компания.

"Lada обновила популярный универсал Largus, приведя его экстерьер в соответствие с корпоративной стилистикой бренда. Все автомобили семейства получили логотип Lada с трехмерной ладьёй, а также крупный, хорошо заметный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей", — говорится в сообщении.

Новые логотипы размещены на решетке радиатора Largus, которая получила модернизированную структуру, рулевом колесе и ступичных колпаках. Вместе со стилевыми обновлениями на автомобиле произошли и функциональные изменения, повышающие комфорт и безопасность, отмечают в компании.

Во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания. В комплектации Comfort (от 686,9 тысячи рублей) на пассажирском универсале появились два задних динамика в дополнение к двум передним, что улучшает качество звучания штатной аудиосистемы (ранее четыре динамика были доступны, начиная с комплектации Luxe).

Для коммерческих фургонов в варианте Comfort стал доступен пакет Plus, включающий электроуправляемые зеркала с обогревом, датчики парковки и рейлинги на крыше. Такой автомобиль стоит от 676,9 тысячи рублей.