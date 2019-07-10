МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Официальный уполномоченный представитель изготовителя Bentley в России ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 145 автомобилей марки New Continental GT, реализованных в 2018-2019 годах, из-за возможного отказа блока переключателей центральной консоли, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на транспортных средствах будет необходимо обновить программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или заменить данный блок.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.