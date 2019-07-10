МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Предприниматели Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску экс-сенатора Леонида Лебедева о доле почти в 2 миллиарда долларов от сделки по продаже ТНК-BP, сообщает агентство Блумберг.

"Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс в Нью-Йорке", — пишет агентство.

Экс-сенатор Леонид Лебедев в феврале 2014 года обратился в Верховный суд Нью-Йорка с иском к предпринимателям Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу, утверждая, что ему причитается доля в 15% от средств, которые они выручили от продажи доли в ТНК-BP, или не менее чем 2 миллиарда долларов.

Лебедеву принадлежали 15% в ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) после того, как она перешла под контроль предпринимателей в результате приватизации в 1990-х годах, утверждается в документе. В 2001 году в Нью-Йорке был составлен договор о совместной деятельности, в соответствии с которым за Лебедевым якобы закреплялась его доля в совместном бизнесе, а также он мог рассчитывать на 15% от прибыли. Акционеры "Реновы" в альянсе с "Альфа-групп" приобрели контрольный пакет акций ТНК в 1998 году. В сентябре 2003 года было принято решение о слиянии нефтегазовых активов консорциума AAR ("Альфа-групп" Михаила Фридмана, Access Industries Блаватника и "Реновы" Вексельберга) с аналогичными активами британской ВР в России. В результате была создана компания ТНК-ВР.

"Роснефть" 21 марта 2013 года консолидировала 100% ТНК-ВР. AAR получил от сделки 27,73 миллиарда долларов денежными средствами, половина из которых (13,9 миллиарда) пришлась на "Ренову" и Access Industries. На момент продажи доли AAR в ТНК-BP Лебедеву принадлежали 15% в совместном предприятии с Блаватником и Вексельбергом, которое владело 50% AAR. Таким образом, по его словам, реальная структура владения AAR выглядела так: "Альфа-групп" (50%), Вексельберг (21,25%), Блаватник (21,25%) и Лебедев (7,5%), то есть Лебедев косвенно владел 3,75% ТНК-BP.