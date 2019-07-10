МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Роскачество заявляет о полной достоверности результатов исследования бургеров: закупка продукции была проведена в соответствии с правилами, методика исследований была соблюдена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

Во вторник Роскачество представило результаты проверки бургеров в российских сетях ресторанов. По итогам исследования в пяти бургерах были выявлены следы антибиотиков, в частности, в "Биг Маке" McDonald's, который приобретался в ЦФО. В нем были обнаружены следы тернидазола, однако концентрация антибиотиков оказалась крайне низкой. В McDonald's сообщили, что считают проведенное Роскачеством исследование бургеров некачественным, так как, по мнению компании, организация допустила ряд нарушений как при проведении анализа, так и при хранении образцов.

"Отбор проб для испытаний Роскачества проходил в соответствии с ГОСТ Р 54941-2012 "Сравнительные испытания потребительских товаров и связанных с ними услуг", в соответствии с которым выбор продукции (он же — отбор проб) должен осуществляться способом, полностью аналогичным тому, который использует потребитель в обычной точке розничной торговли. Эксперты Роскачества осуществили закупку в соответствии с правилами, изложенными в соответствующем ГОСТе", — сообщили в Роскачестве.

Комментируя ГОСТ Р 54904-2012, который регламентирует методику исследования остаточного содержания ряда противомикробных средств, в организации отметили, что масса исследуемого образца не должна составлять менее 100 грамм. Согласно протоколу исследования, для испытаний поступило две единицы продукции по 68 граммов каждая, и суммарная масса составила порядка 136 граммов, что говорит о соблюдении методики испытаний.

"Приведенный в качестве аргумента компанией McDonald's ГОСТ Р 51447-99 "Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб" не применим в данных испытаниях, так как в исследовании принимала участие готовая продукция, а не отдельно взятое мясное сырье. В принципе, логика претензии компании McDonald's сложно объяснима: даже, если бы порядок отбора проб был нарушен, как это могло бы привести к попаданию в отобранные образцы антибиотиков", — добавили в организации.

Роскачество указывает: результаты исследования бургеров не противоречат информации о том, что используемое компанией сырье является безопасным в соответствии с действующим российским законодательством. "В то же время Роскачество, как и аналогичные международные мониторинговые организации, поддерживает инициативу нулевого содержания остаточных антибиотиков в любом пищевом продукте…. В связи с вышеизложенным, Роскачество подтверждает полную достоверность результатов исследования", — заключили в пресс-службе.