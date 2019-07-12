МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сертификация еще 30 беспилотных автомобилей произойдет до конца июля, график согласован Минпромторгом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы пока сертифицировали 5 из необходимых нам 100 (беспилотных автомобилей — ред.). До конца июля будут сертифицированы еще 30 автомобилей к тем пяти, которые сертифицированы на данный момент. График сертификации разработан и утвержден "Яндексом" и Минпромторгом", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что проблему сертификации беспилотников в среду обсуждали в правительстве и премьер-министр РФ дал "исчерпывающие поручения" по этому вопросу.

"У нас есть проблемы, связанные с тем, что, как и все новое, это новое не вмещается в старое регулирование. Нам надо перейти к новому режиму. Режим этот довольно прост: сам экспериментатор должен задекларировать, что он не внес в конструкцию автомобиля изменений. Она должна быть, эта декларация, признана государством, и машины должны поехать", — сказал Акимов.

"Конечно, это вызов, но мы его решим вместе с нашими коллегами из Минпромторга в самое ближайшее время. Потому что правовые условия для эксперимента все созданы. У нас дорога эта открыта. Есть действительно вопросы сертификации, мы их обсудили вместе с компаниями, это не только "Яндекс", но и другие компании — "Камаз" вместе с НАМИ. И мы их обязательно решим. Мы знаем, как", — заключил вице-премьер.

В октябре 2018 года премьер-министр РФ подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. В эксперименте принимают участие "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получают знак "А" — "Автономное вождение".

Минпромторг РФ предлагает расширить действие эксперимента еще на 9 регионов страны — Московскую, Самарскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую и Ленинградскую области, Чувашию, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В конце июня в рамках этого эксперимента первые пять беспилотных машин "Яндекса" выехали на улицы Москвы. Предполагается, что до конца лета количество таких машин на улицах столицы вырастет до 20, а до конца года — до 95 машин.