МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Продажи французского автомобильного концерна PSA Group (Peugeot-Citroen) по итогам первого полугодия 2019 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 12,8% и составили 1,903 миллиона автомобилей, говорится в отчете компании.

Продажи бренда Peugeot сократились на 23,73%, до 767,1 тысячи автомобилей, Citroen — на 6,38%, до 536 тысяч автомобилей, Opel/Vauxhall — на 0,67%, до 568 тысяч автомобилей. При этом продажи DS по итогам квартала выросли на 1,46% — до 32,2 тысячи автомобилей.

Компания отмечает снижение продаж во всех регионах, кроме Европы и Индии и АТР, рост в Европе составил 0,27%, до 1,678 миллиона автомобилей, в Индии и АТР — 2,27%, до 13,644 тысячи.

"В условиях отрицательной динамики на российском автомобильном рынке (-2,4%) доля PSA снижается на 0,2 процентного пункта. Также готовится перезапуск бренда Opel в России, начиная с Zafira Life и Grandland X, первых моделей, которые появятся в продаже через несколько месяцев", — говорится в релизе компании.

PSA заявляет, что стремится стать крупным игроком в сфере электромобильности и целью компании является освоение электромобильности на 100% к 2025 году. Через два года будут запущены 14 новых электрифицированных автомобилей.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.