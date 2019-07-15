МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы "Везет", работающей в 123 городах России, и в ближайшие три года вложит около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах страны, сообщила пресс-служба группы компаний "Яндекс".

"Компания MLU B.V. ("Яндекс.Такси") заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везет". В течение трех лет "Яндекс.Такси" вложит около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что стороны ожидают закрытия сделки до конца года (требуется согласование с ФАС России), ее одобрили наблюдательный совет "Яндекс.Такси" и советы директоров Yandex N.V. и "Везет". Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям, после завершения сделки 56,2% "Яндекс.Такси" будет принадлежать "Яндексу", 35,0% — Uber, доля сотрудников в рамках программы поощрения составит 5,3%.

Пользователи "Везет" по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и "Везет", так и по телефону. "Яндекс.Такси" и "Везет" продолжат расширение сети существующих центров обучения водителей и откроют новые. После закрытия сделки водители и таксопарки перейдут на единую технологическую платформу "Яндекс.Такси".

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в октябре 2011 года. В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ в компанию MLU B.V., которая работает под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango. Помимо России, она работает в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, а также владеет сервисом доставки еды из кафе и ресторанов "Яндекс.Еда" и сервисом доставки наборов для приготовления блюд "Яндекс.Шеф".

Группа компаний "Везет" была создана в мае 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды "Сатурн" и RedTaxi) и Rutaxi (бренды "Лидер" и "Везет"). Компания работает в 123 городах России, а также в Казахстане и Чехии. В январе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Везет" планирует привлечь до 200 миллионов долларов инвестиций на развитие бизнеса.