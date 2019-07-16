МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault ожидает, что снижение российского автомобильного рынка в текущем году составит 2-3%, говорится в пресс-релизе компании.

При этом еще в апреле компания ожидала роста российского автомобильного рынка в 2019 году на уровне близком к 3%. По оценкам компании, автомобильный рынок РФ, который является вторым по величине для группы по объему продаж, снизился на 2,4% в первом полугодии 2019 года. Продажи группы в РФ в минувшем полугодии сократились на 0,9% и составили 238,617 тысячи автомобилей. "Группа Renault является лидером на рынке с долей в 28,8%", — отмечает компания.

Кроме того, компания оценила, что продажи Lada в России в отчетном периоде выросли на 2,5%, до 174,186 тысячи автомобилей, у данного бренда рыночная доля в стране составляет 21% благодаря успешному обновлению линейки автомобилей. Lada Vesta и Lada Granta, по оценкам Renault, стали двумя самыми продаваемыми автомобилями в РФ. При этом общие продажи Lada за первое полугодие выросли на 6,8%, до 199,161 тысячи машин.

В целом компания ждет снижения мирового автомобильного рынка в текущем году, при этом не указывает точные прогнозы. В апреле Renault прогнозировала снижение мирового автомобильного рынка в текущем году на 1,6% по сравнению с 2018 годом. Мировые продажи автомобилей группы Renault снизились в первом полугодии 2019 года на 6,7% в годовом выражении, до 1,939 миллиона машин. Продажи бренда Renault сократились в годовом выражении на 11,5%, до 1,23 миллиона машин, Dacia — выросли на 4,5%, до 395,077 тысячи автомобилей.

В Европе группа продала 1,07 миллиона автомобилей, что практически соответствует показателю аналогичного периода предыдущего года. За пределами Европы группа сократила объемы продаж на 13,9%, до 867,9 тысячи машин. В частности, продажи в Евразии снизились на 5,2%, до 352,6 тысячи машин; в регионе Африка — Ближний Восток — Индия и АТР группа сократила продажи на 27,7%, до 219,8 тысячи машин. В Северной и Южной Америке продажи за полугодие снизились на 3,9%, до 205,7 тысячи машин, в Китае — на 23,8%, до 89,75 тысячи автомобилей.

"Как и ожидалось, и без новой продукции Renault сохранила свою долю в первой половине года на рынке, на котором отмечался резкий спад. Это привело к уменьшению объемов продаж на 6,7%. Во второй половине года мы сосредоточимся на обеспечении успешного запуска моделей New Clio и New ZOE в Европе, Arkana в России, Triber в Индии и Renault City K-ZE в Китае", — приводятся в сообщении слова директора по продажам и региональной работе Renault Оливье Мурге (Olivier Murguet).