ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — ПРАЙМ. Свердловский областной суд оставил в силе решение о взыскании около 20 миллионов рулей с Moscow Tesla Club в пользу жительницы Екатеринбурга, у которой спустя четыре месяца после покупки автомобиля Tesla вышли из строя электронные ключи, сообщает в среду пресс-служба суда.

По информации суда, в декабре 2017 года женщина приобрела Tesla Model X 100D за 13,13 млн рублей. Машину ей передали в апреле 2018 года, но в августе один электронный ключ перестал реагировать на нажатие кнопок, в сентябре вышел из строя второй ключ.

Согласно материалам дела, после того, как женщина направила две претензии продавцу о восстановлении работоспособности ключей, Moscow Tesla Club предложил отправить автомобиль в авторизованный сервисный центр в Берлин за счет покупателя для перепрошивки ключей. Пользоваться и управлять автомобилем женщина могла через мобильное приложение, которое работало только при наличии интернета. В ноябре 2018 года, после длительной переписки, продавец предложил женщине доставить автомобиль на завод-изготовитель в Берлин уже за свой счет. Покупательница, в свою очередь, направила продавцу уведомление об отказе от договора и возврате денежных средств, а также подала иск в суд на возврат оплаченной за неработающий автомобиль суммы, расходов на госпошлину и штраф.

"Ответчик представил суду результат онлайн-диагностики автомобиля, в которой было указано на наличие неисправности в ключах по вине потребителя. Однако суд первой инстанции не принял во внимание данный довод, так как хозяйка автомобиля была лишена возможности присутствовать при проведении экспертизы, да и сама экспертиза была проведена после отказа истца от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела", — говорится в сообщении.

Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил иск женщины в полном объеме, на что Moscow Tesla Club подал апелляционную жалобу.

"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение районного суда без изменений… С ответчика взыскана стоимость автомобиля – 13 миллионов 130 тысяч 571 рубль, штраф — 6 миллионов 565 тысяч 285 рублей и расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей", – пояснили в облсуде.