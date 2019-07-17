МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault и китайская Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) объявили о создании совместного предприятия (СП) для дальнейшего содействия развитию индустрии электромобилей в Китае, говорится в релизе Renault.

"Renault увеличит свой акционерный капитал на 1 миллиард юаней (около 128,5 миллиона евро), чтобы стать основным акционером JMEV с долей в 50%. JMEV уже завершила регистрацию лицензии на ведение бизнеса", — сообщает Renault. JMEV — дочерняя компания JMCG, занимающаяся производством аккумуляторных электрических пассажирских транспортных средств.

Данное взаимодействие является частью общей стратегии JMCG и Renault. Посредством данного СП Renault сможет расширить свое влияние на рынке электромобилей Китая, а JMCG сможет интегрировать и использовать больше ресурсов, что будет способствовать ее быстрому росту в будущем, уточняется там же.

Председатель JMCG Цю Тяньгао добавил, что "благодаря партнерству с Renault JMEV сможет увеличить свою конкурентоспособность и выйти на китайский рынок электромобилей".

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Компания основана в 1898 году, штаб-квартира расположена в Булонь-Бийанкуре.

Jiangling Motors Corporation Group — китайский государственный холдинг, работающий в основном в автомобильной промышленности. Он был основан в 1947 году, штаб-квартира находится в Наньчане.