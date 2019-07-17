МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В России отзывают 120 автомобилей немецкого бренда Audi. Об этом в среду сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат машины Audi A6 и A7, которые были проданы на территории РФ в текущем 2019 году.

Причиной для отзыва машин стало то, что в результате прилегания трубки охлаждающей жидкости стирается оксидный слой. Эта проблема может со временем привести к утечке охлаждающей жидкости.

В ближайшее время уполномоченные представители компании-изготовителя свяжутся с владельцами авто, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Работы будут выполнены для владельцев машин бесплатно.