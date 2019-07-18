МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 45,7% в годовом выражении — до 22,115 миллиарда шведских крон (около 2,35 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 10,69 шведской кроны (1,1 доллара) против 7,31 шведской кроны (0,8 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 18,2%, до 227,902 миллиарда крон (24,277 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала прибыль Volvo выросла в 1,2 раза в годовом выражении — до 11,352 миллиарда шведских крон (около 1,21 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 5,47 шведской кроны (0,6 доллара) против 4,53 шведской кроны (0,5 доллара) годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 16,8%, до 120,694 миллиарда крон (12,857 миллиарда долларов).

"Во втором квартале 2019 года Volvo Group продолжила путь увеличения продаж и повышения прибыльности, прогресс компании виден как в наших нынешних финансовых показателях, так и в продуктах, которые мы разрабатываем для устойчивых транспортных решений будущего", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания отмечает, что наибольший рост продаж по итогам полугодия зафиксирован в Южной Америке — на 50%. Объем продаж также заметно увеличился в Северной Америке (+43%) и Африке (+8%). Продажи в Европе за отчетный период выросли на 7%.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.