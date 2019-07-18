МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года, также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск, сообщает пресс-служба компании. На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы

"В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".