МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" подало ходатайство в ФАС по сделке по покупке активов группы "Везет", сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью "Яндекс.Такси" Владимир Исаев.

"Вчера подали ходатайство", — сказал он.

В ФАС сказали РИА Новости, что пока ходатайство не получали.

"Яндекс.Такси" в понедельник объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года (требуется согласование с ФАС). Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.