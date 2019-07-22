МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 26,6% в годовом выражении и составила 1,95 триллиона вон (1,7 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам полугодия составила 50,95 триллиона вон (43,4 миллиарда долларов), что на 8,1% выше показателя годичной давности. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 26,4%, до 2,06 триллиона вон (1,8 миллиарда долларов).

Чистая прибыль компании по итогам второго квартала составила 999,3 миллиарда вон (850,6 миллиона долларов), что на 23,3% выше показателя годичной давности. Выручка за квартал составила 26,9 триллиона вон (22,9 миллиарда долларов), что на 9,1% больше показателя за апрель-июнь в прошлом году. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 30,2%, до 1,2 триллиона вон (1 миллиард долларов).

По итогам первого полугодия компания продала 2,126 миллиона автомобилей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. При этом за второй квартал было продано 1,1 миллиона машин, что на 7,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Hyundai Motor планирует бороться с неопределенностью для бизнеса, исходящей со стороны замедления роста мировой экономики, путем укрепления своей линейки автомобилей с помощью новых моделей в Южной Корее и на других крупных рынках", — говорится в сообщении компании.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы. Число сотрудников превышает 110 тысяч человек.