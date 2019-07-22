МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил продажи компакт-кроссовера Lada Xray с бесступенчатой автоматической коробкой передач — вариатором, цены начинаются от 842 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.

"22 июля 2019 года стартуют продажи Lada Xray Cross в новых комплектациях. Компактный кроссовер впервые в истории марки получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Бесступенчатая автоматическая коробка передач доступна для Lada Xray Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. Такой автомобиль стоит от 841,9 тысячи рублей", — отмечает компания.

Коробка устанавливается в паре с двигателем альянса HR-16 объемом 1.6 литра, производящимся в Тольятти, а доплата за "автомат" составляет 50 тысяч рублей, поясняет "АвтоВАЗ".

Компания начала производство Xray Cross с новым типом коробки передач месяцем ранее. Как отмечалось, бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Аналогичные коробки передач компании Jatco уже доказали свою надежность и уже несколько лет применяются на ряде моделей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, пояснял "АвтоВАЗ".