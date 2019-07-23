МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors в первом полугодии 2019 года поднялась в 1,5 раза — до 1,154 триллиона корейских вон (981 миллион долларов), говорится в отчетности компании.

Выручка за полугодие составила 26,951 триллиона вон (23 миллиарда долларов), увеличившись на 1,2% по сравнению с показателем годичной давности. За шесть месяцев компания продала 1,353 миллиона автомобилей (снижение на 2,4% в годовом выражении). При этом продажи внутри страны снизились на 9,3% в годовом выражении, а в остальных странах — на 0,8%.

Во втором квартале чистая прибыль Kia составила 505,4 миллиарда вон (429 миллионов долларов), что также почти в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 3,2%, до 14,507 триллиона вон (12,3 миллиарда долларов). Продажи машин за три месяца снизились на 5% в годовом выражении – до 702,733 тысячи. Продажи внутри страны снизились на 10,9%, в остальных странах — на 3,6%.

Компания отметила, что на рост выручки в первом полугодии благоприятно повлияли разница валютных курсов и позитивная динамика в США, что было нивелировано более слабым спросом на основных рынках.

Несмотря на ожидаемый слабый экономический рост, торговые риски и низкий спрос на развивающихся рынках во втором полугодии, Kia намерена нарастить продажи новых моделей автомобилей, одновременно укрепляя свое присутствие на развивающихся рынках, включая Индию.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в 5 странах. Штат компании составляет более 51 тысячи человек.