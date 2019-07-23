МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Beijing Automotive International Corp. (BAIC) приобрел долю в германском автомобильном концерне Daimler в размере 5%, говорится в пресс-релизе BAIC.

"BAIC приобрела долю в 5% в акционерном капитале Daimler AG, которая включает 2,48% акций и право на приобретение дополнительных прав голоса, равных 2,52% акционерного капитала Daimler", — говорится в сообщении.

"BAIC и Daimler успешно сотрудничают уже более десяти лет, и наше партнерство основано на доверии и взаимной выгоде. Мы стремились укрепить наш союз с Daimler посредством инвестиций", — прокомментировал председатель совета директоров BAIC Хей Сюй (Heyi Xu).

Компания напоминает, что в 2013 году Daimler инвестировал в BAIC Motor, дочернюю компанию BAIC, зарегистрированную в Гонконге. В настоящее время Daimler владеет 9,55% акций BAIC Motor.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.

BAIC Group была основана в 1958 году. В ее структуру входит несколько дочерних предприятий, таких как BAIC Motor, BAW и Foton Motor.