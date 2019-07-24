ДУБАЙ, 24 июл — ПРАЙМ. Более 20 тысяч пассажиров прошли через "умный туннель", полностью заменяющий паспортный контроль, в международном аэропорту Дубая, сообщает издание Khaleej Times.

Испытания "умного туннеля" начались в аэропорту Дубая в октябре прошлого года.

По заявлению директора управления по вопросам резидентства и делам иностранцев в Дубае Мухаммеда аль-Мерри, туннель был полностью разработан в ОАЭ и не имеет аналогов в мире.

В настоящее время "умный туннель" установлен в зоне вылета Терминала 3 аэропорта Дубая. Воспользоваться им могут жители и резиденты Дубая, чьи биометрические данные имеются в распоряжении властей.

"Умный туннель" позволяет путешественникам пройти пограничный контроль всего за 15 секунд без предъявления паспорта или других удостоверений личности. Принцип его работы основан на распознавании человеческого лица многочисленными камерами.

В феврале власти ОАЭ объявили о намерении сделать паспортный контроль полностью автоматизированным по всей стране к 2020 году.