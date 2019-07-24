МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" за первое полугодие 2019 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4%, до 28,2 миллиона человек, сообщила компания.

"За шесть месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 28,2 миллиона пассажиров, что на 13,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 миллиона пассажиров, на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы увеличился за полугодие на 14%, пассажирооборот компании — на 8,7%.

В июне 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 9,1% превышает результат за июнь 2018 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,3 миллиона человек, увеличившись на 3,3%. Пассажирооборот группы в июне увеличился на 9,9%, пассажирооборот авиакомпании — на 4,6%.