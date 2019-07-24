МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Интернет-магазин Ozon первым в России начал доставлять заказы до двери, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Ozon первым в России запустил экспериментальную доставку заказов до двери. Теперь при оформлении курьерской доставки можно выбрать опцию "оставить заказ у двери" – по желанию клиента курьер Ozon оставит посылку в подъезде жилого дома или у консьержа", — сообщили в компании.

Чтобы подтвердить факт доставки, курьер сделает фотографию посылки на месте. Данная фотография будет доступна клиенту в личном кабинете, уточнили в пресс-службе.

Пилотный проект проходит в Москве, в нем участвует ограниченная выборка пользователей. Эксперимент распространяется на предоплаченные заказы, в которых нет свежих продуктов и товаров для здоровья.

"Доставка до двери давно распространена за рубежом, где онлайн покупают практически все, а вот российские онлайн-ритейлеры пока такой формат не используют. Онлайн-игроки сегодня конкурируют в первую очередь с офлайном за привычки клиента, и для того, чтобы убедить больше покупателей идти в онлайн, нужно уже сегодня давать им то, чего они захотят завтра", — прокомментировал директор по инфраструктуре и сервисам доставки в Ozon Нил Спиккет.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel и платформа Ozon.Invest. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.