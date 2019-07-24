МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Россия в мае 2019 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 37,7% в натуральном выражении по сравнению с маем прошлого года — до 48,3 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.

По сравнению с апрелем 2019 года поставки пальмового масла в мае уменьшились на 56,2%. За январь-май объем импорта составил 410 тысяч тонн, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за пять месяцев увеличился на 3,5% — до 32,7 тысячи тонн. В мае импорт этих товаров составил 2,9 тысячи тонн, сократившись на 64,5% в годовом выражении и на 71,5% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-мае уменьшился в 10,8 раза — до 1,3 тысячи тонн. В мае поставки составили 0,1 тысячи тонн, что в 21,7 раза меньше, чем в мае 2018 года, и на 71,8% меньше, чем в апреле 2019 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году увеличился на 18,9% по сравнению с 2017 годом — до 1,06 миллиона тонн.

В среду Госдума РФ приняла закон, предусматривающий увеличение ставки для пальмового масла до 20% с 10%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что увеличение НДС принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока. В результате будут созданы условия для выпуска в России молочных продуктов из качественного натурального сырья, и их цена будет доступной для граждан.